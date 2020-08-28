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Vefat eden AFAD Ardahan İl Müdürü Fırat Ors için cenaze töreni düzenlendi

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.08.2020 18:17 | Son Güncelleme

Vali Hüseyin Öner: - "Çok başarılı bir yöneticiydi. Ne yazık ki genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı ve yardımsever biriydi"

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Afet ve Acil Durum (AFAD) Ardahan İl Müdürü Fırat Ors için Ardahan Valiliğince tören düzenlendi.

Bir süre önce beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki Fırat Ors, tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ors'un cenazesi görev yaptığı Ardahan'a getirildi.

Ardahan'da düzenlenen cenaze törenine Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Ors'un ailesi, çocukları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Öner, üzüntüsünü ifade etmekte zorlandığını dile getirdi.

Ors'un 18 yıldır Ardahan'da çeşitli kademelerde başarılı görevlerde bulunduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Bugün kendisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Verilen görevde asla geri dönmeyen, her görevi layıkıyla yerine getiren, insanlığı ve kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı yöneticiydi. Ne yazık ki genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı ve yardımsever biriydi. Üç cici kız babası. Geride asla unutulmayacak izler bıraktı."

- Organlarını bağışladı

Vali Öner, Ors'un ölmeden önce bağışladığı organlarıyla da insanlara umut olduğunu söyledi.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan da törende dua okudu.

Ors'un cenazesi yarın memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.

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