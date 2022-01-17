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Vefat eden Kore gazisi Mahmut Uçan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

17.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden Kore gazisi Mahmut Uçan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Mahmut Uçan'ın cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Kahta Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Uçan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Veysel Karani Camisine getirildi.

Mahmut Uçan'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından Musa Peygamber Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Uçan'ın ailesi ve yakınları, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni ve diğer ilgililer katıldı.

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