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  4. Vefat eden ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de toprağa verildi

Vefat eden ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de toprağa verildi

AA AA
14.02.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti.

Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanatçı Can'ın kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi.

Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı. Can, seslendirdiği birçok şarkıyla müzikseverlerin beğenisi toplamıştı.

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