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"Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" başladı

21.01.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 oturumda 28 konuşmacı, usta edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirlerini ele alacak - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "Tanpınar, kendisinden sonraki birçok insanı etkilemiş bir büyük romancımız, bir büyük edebiyatçımızdır"

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında düzenlenen sempozyumla anılıyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu"nda 6 oturumda 28 konuşmacı, usta edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirlerini ele alacak.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, düzenlendikleri bu sempozyum ile vefatının 60. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anacaklarını, sempozyumun 2 gün süreceğini ifade etti.

Arısoy, alanında uzman 28 akademisyen, edebiyatçı, kültür insanı ve araştırmacının konuşma yapacağına dikkati çekerek, "Ahmet Hamdi Tanpınar şiirden, romana, öyküden makaleye ve edebiyat tarihine birçok alanda eser vermiş, aynı zamanda akademisyen bir dönem milletvekilliği de yapmıştır. Tanpınar, kendisinden sonraki birçok insanı etkilemiş bir büyük romancımız, bir büyük edebiyatçımızdır." dedi.

Daha önce Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi önemli şahsiyetleri sempozyumlarla andıklarını hatırlatan Arısoy, şunları kaydetti:

"Bunların yanına Ahmet Hamdi Tampınar'ı da eklemeyi doğrusu çok arzu ettik. Bu sempozyumdaki konuşmalar ve tebliğleri kitaplaştırarak kültür dünyamıza armağan ettik. İnşallah bu kitaplara ve sempozyumlara yenisini ekleyeceğiz. Bu zamana kadar yapılmış en iyi sempozyum olacağına inanıyorum. İlgi gösteren bütün kültür sanatseverlere çok teşekkür ediyorum."

Açılışta konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise kültür ve irfan programları yapmasından ötürü Zeytinburnu Belediyesini tebrik ederek, Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bir sempozyum yapılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Yaşadığı ve yetiştiği çevrenin iyi anlaşılmasının Tanpınar'ı anlamak için en büyük etken olduğuna işaret eden Avcı, şöyle konuştu:

"Beşir Ayvazoğlu'nun 'Ateş Denizi' romanını özellikle gençlerimize tavsiye etmek istiyorum. 1934'te İstanbul Üniversitesinin kapatılması ve hocaların büyük bir kısmının yaşadıkları bu kitapta anlatılıyor. O bakımdan bu kitabı vurgulamak istiyorum. Yine o ortamı ve o havayı çok güzel tasvir ettiği için Fikret Adil'in 'Asmalımescit 74' kitabı, o ortamı hissetmek bakımından iyi bir okuma olur diye düşünüyorum."

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve edebiyatsever katıldı.

Sempozyumun Prof. Dr. Mehmet Narlı başkanlığında gerçekleştirilen açılış oturumda, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Dr. M. Kayahan Özgül, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Doç. Dr. Turgay Anar, Tanpınar'ın çevresiyle olan ilişkileri, edebiyat tarihi üzerine olan bakış açısı ve şehir kültürü hakkındaki fikirlerini değerlendirdi.

Bugün ve yarın devam edecek oturumlarda, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. Dr. Seval Şahin, Prof. Dr. Halim Kara, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Cem Behar, Prof. Dr. Handan İnci ve Prof. Dr. Mehmet Narlı'nın aralarında bulunduğu akademisyenler tebliğ sunacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak takip edebileceği sempozyum, Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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