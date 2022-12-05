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  4. Veganlar İngiltere'de Nusret'in dükkanını bastı! Yaka paça atıldı

Veganlar İngiltere'de Nusret'in dükkanını bastı! Yaka paça atıldı

05.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret'in Londra'daki restoranında önceden rezerve edilmiş masalara oturan vegan aktivistlerin olduğu bir grup, "Şu anda Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. açıklamasını yaptı. Nusret'in garsonları, protestoda bulunan kadın eylemciyi yaka paça tutarak dışarı çıkardı.

Dünya genelinde son dönemde artan vegan destekli protestolardan Nusret de nasibini aldı. Extinction Rebellion'a bağlı olan ve "bitki temelli gıda sistemiyle kitlesel yeniden doğallaştırma" kampanyası yürüten Animal Rebellion adlı aktivist grubundan sekiz kişi, dün akşam 18.00 sularında Nusret Gökçe'nin Londra'nın merkezi bir bölgesi olan Knightbridge'deki et lokantasını basarak, önceden rezerve edilmiş masalara oturdu.

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"BOZUK SİSTEMİN SEMBOLÜDÜR"

20 yaşındaki aktivist öğrenci Ben Thomas, "Bu gibi restoranlar bozuk sistemin sembolüdür. Şu anda Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. Biftek ve diğer kırmızı et çeşitlerinin çevresel olumsuz etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" açıklamalarında bulundu.

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YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Aktivist grup tarafından paylaşılan videoda, bir kadının, restoran çalışanları tarafından sokağa çıkarıldığı ve kaldırıma oturtulduğu görülüyor. Yetkililer olay yerine polis memurlarının çağrıldığını, ancak protestocuların bölgeyi çoktan terk etmiş olmaları nedeniyle güvenlik güçlerinin olay yerine gitmesine gerek kalmadığını bildirdi.

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