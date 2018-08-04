Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan'dan Beşiktaş'a şok suçlama!

Beşiktaş tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan oyuncusu ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada Veli Kavlak'ın sakatlığının sürekli tekrarlamasına sebep olarak 3.5 yıl önce Beşiktaş sağlık kurulu tarafından yanlış teşhis konulması ve yanlış tedavi yapılması gösterildi.

Ercan Kayhan; Veli Kavlak'ın tedavi sürecinde kendi imkanlarından 200 bin Euro kullanmasının yanı sıra ücretinden 2016/2017 futbol sezonunda 600 bin Euro ve 2017/2018 futbol sezonunda ise 500 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin Euro indirim yaptığına da dikkat çekti.

Veli'nin yüzüstü bırakıldığını ve profesyonel sözleşmesinin gerek hukuka gerekse de vicdana aykırı olarak Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedildiğinin belirtildiği basın açıklaması şu şekilde:

"Menajerliğini yaptığım profesyonel futbolcu Veli Kavlak hakkında son günlerde basına yansıyan haberleri ve suçlamaları büyük bir üzüntü ile takip etmekteyim.

Öncelikle ve önemle belirtmek isterim ki, Veli Kavlak, Beşiktaş' a ilk transfer olduğu günden bu yana her zaman en üst düzeyde profesyonellik göstermiş, Beşiktaş camiasına yakışır bir şekilde mesleğini icra etmiş ve Beşiktaş forması ile birçok başarıya imza atmıştır. Veli Kavlak, çok sevdiği Beşiktaş' a hizmet ederken yaşadığı sakatlık üzerine 2015 yılından bu yana birçok ameliyat geçirmek zorunda kalmış ve buna rağmen sağlığına kavuşamamıştır.