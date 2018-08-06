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Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Veli Kavlak'tan açıklama geldi. Veli Kavlak, "Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü. Beşiktaş'a hizmet ettiğim süreç üzücü bir şekilde sona ermiş olsa da, bana yaşattıkları tarihi imkansız duyguları her zaman kalbimde taşıyacağım" dedi.

Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek yollarını ayırdığı Veli Kavlak, basın açıklaması yayımladı. Veli Kavlak açıklamasında "Beşiktaş ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş'a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzmüştür" dedi.

İşte Veli Kavlak'ın açıklaması...

Veli Kavlak

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Anahtar Kelimeler:
veli kavlak Beşiktaş

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