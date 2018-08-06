Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek yollarını ayırdığı Veli Kavlak, basın açıklaması yayımladı. Veli Kavlak açıklamasında "Beşiktaş ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş'a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzmüştür" dedi.

İşte Veli Kavlak'ın açıklaması...





