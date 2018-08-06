Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek yollarını ayırdığı Veli Kavlak, basın açıklaması yayımladı. Veli Kavlak açıklamasında "Beşiktaş ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş'a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzmüştür" dedi.
İşte Veli Kavlak'ın açıklaması...
Dünya devi bombayı patlattı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku
Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor
Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan'dan Beşiktaş'a şok suçlama!
Irkçı saldırıya uğrayan Demba Ba çıldırdı
Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!
Barcelona'dan sürpriz transfer
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı
Volkan Şen Adana Demirspor'a gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum