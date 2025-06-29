Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 99'uncu tarihi Gazi Koşusu bitti protestolar başladı... Jokey Ahmet Çelik çok şaşırdı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu büyük bir protesto ile sonlandı. Yarışın kazananı Ahmet Çelik’in ipi göğüslemesinin ardından, şampiyonun ismi anons edildiği sırada sessizlik oldu ve seyircilerden protesto geldi.

FAUL İDDİASI!

Yarışta faul olduğu iddiası ile sonuçtan memnun olmayan seyirciler yarışın bitimi ile birlikte protestoya başladı.

SEKİZİNCİ KEZ ZAFERE ULAŞTI

Jokey Ahmet Çelik, daha önce 7 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyordu. Ahmet Çelik, bu yarışı da kazanarak, Gazi Koşusu'nda 8. kez zafere ulaştı.