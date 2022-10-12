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Veloturk Gran Fondo Çeşme, bu yıl 6. kez düzenlenecek

12.10.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veloturk Gran Fondo Çeşme, bu yıl 6. kez düzenlenecek

İZMİR (AA) - Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde ve destekleriyle organize edilecek "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro" 5-6 Kasım'da 6. kez düzenlenecek.

Argeus Travel ve Events tarafından, Veloturk iş birliği ile Carraro’nun isim sponsorluğundaki amatör yol bisikleti yarışı, 110 ve 63 kilometrelik iki parkurda yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 21 ülkeden 1500 bisikletçinin katıldığı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro'da 5 Kasım Cumartesi günü Veloturk Fun Ride etkinliği gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarıyla düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri, Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Organizasyonun 63 kilometrelik Toyota HYBRID parkurunda paralimpik bisikletçilerin yanı sıra Eşpedallar Bisiklet Derneği de görme engelli bisikletçilerle yer alacak.

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