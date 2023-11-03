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  4. "Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano" hafta sonu Çeşme'de gerçekleştirilecek

"Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano" hafta sonu Çeşme'de gerçekleştirilecek

03.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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"Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano" yarınki Veloturk Fun Ride etkinliğiyle başlayacak.

Çeşme Belediyesinin ev sahipliği ve destekleriyle, Argeus Travel ve Events tarafından gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı 110 ve 63 kilometrelik iki parkurda 5 Kasım Pazar günü yapılacak.

Veloturk iş birliği ile Salcano’nun isim sponsorluğundaki yarışta uzun parkurun startı saat 08.00'de, kısa parkurunki ise saat 08.30'da verilecek.

Organizasyon kapsamında yarın Veloturk Fun Ride etkinliği gerçekleştirilecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarıyla düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri, Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak.

Yarış nedeniyle Çeşme'de 5 Kasım Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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