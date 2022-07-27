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Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek

27.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle çekilen, Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet" adlı kısa film, dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde yapacak.

Muhammed Furkan Daşbilek'in yazdığı ve ana yapımcısı olduğu film, 31 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin "Orizzonti" (Ufuklar) bölümünde gösterilecek ve kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Türkiye'den 23 yıl sonra bu bölüme seçilen ilk kısa film olmayı başaran "Rutubet", ​​​​​​​8 Eylül'de Palazzo Del Cinema'da ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Film, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu görevini yapmakta olan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

TRT 12 Punto'nun ortak yapımında gerçekleşen filmde, Mücahit Koçak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya rol alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova, kurgusunu Taylan Tuncer ve Turan Haste, ses tasarımını Meriç Erseçgen, sanat yönetmenliğini Zafer Malkoç, müziklerini Mehmet Ağbaba yaparken, posterini de Gökhan Yeter tasarladı.

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