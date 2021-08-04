Venedik'te devlet sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı tenor, ayçiçeği tarlasında arya söyledi

SİVAS (AA) - İtalya'nın Venedik şehrinde Teatro La Fenice Operası'nda devlet sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı tenor Safa Korkmaz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezi'ndeki ayçiçeği tarlasında arya söyledi.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde birçok bitkinin ıslah çalışmalarının yürütüldüğü Tarımsal Ar-Ge Merkezi tarlalarında incelemede bulundu.

Bu sırada babasıyla bölgede bulunan Korkmaz, rica edilmesi üzerine ayçiçeği tarlasında İtalyan şair Giovanni Capurro'nun yazdığı ve bestesini 1898 yılında İtalyan şarkıcı ve besteci Eduardo di Capua'nın yaptığı "O Sole Mio" (Benim Güneşim) adlı Napoliten şarkı ile "Karahisar Kalesi" adlı türküyü arya şeklinde seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, Teatro La Fenice Operası'nda Ocak 2018'den bu yana kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptığını belirtti.

Yaz tatilini geçirmek için memleketi Sivas'a geldiğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Babam, Sivas'ta esnaflık yapıyor. İşine ilave eski tarım araçlarına yönelik hobisi var. Bir anlamda tarım araçları müzesi var da diyebiliriz. Babam SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülen çalışmalara da gönüllü olarak araç-gereç ve ekipman sağlıyor. Ben de babamla buraya geldim ve Sayın Valimiz ve Rektörümüzle tanışma fırsatı buldum. Opera sanatçılığım konusunda sohbet ederken bir arya seslendirmemi rica ettiler. Büyük zevkle kabul ettim. Venedik ile Sivas arasında kültürel bağ kurabiliriz. Elimden geleni yapmaya hazırım."

Korkmaz'ı tebrik eden Vali Ayhan ise ilerleyen zamanlarda Korkmaz ile kentte opera üzerine özel program gerçekleştirebileceklerini vurguladı.

