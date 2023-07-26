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Venom: Zehirli Öfke konusu nedir, oyuncuları kimler? Venom: Zehirli Öfke ne zaman, nerede çekildi?

26.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venom: Zehirli Öfke filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Süper kahraman filmi Venom: Zehirli Öfke, Ruben Fleischer tarafından yönetildi. 26 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Venom: Zehirli Öfke filmini izlemek isteyen sinema severler filmin konusu ve oyuncuları gibi detayları sorguluyorlar. Peki, Venom: Zehirli Öfke konusu nedir, oyuncuları kimler? Venom: Zehirli Öfke ne zaman, nerede çekildi?

Venom: Zehirli Öfke filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan filmde, mücadele eden gazeteci Brock, türleri Dünya'yı istila etmeyi planlayan uzaylı bir ortak yaşama, Venom'a ev sahipliği yaptıktan sonra süper güçler kazanıyor. İşte Venom: Zehirli Öfke filmine dair detaylar...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister.

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VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom (Zeki Atlı)

Michelle Williams ... Anne Weying (Sibel Taşçıoğlu)

Riz Ahmed ... Carlton Drake / Riot (Ali Çorapçı)

Scott Haze ... Güvenlik Şefi Roland Treece (Oğuz Özoğul)

Reid Scott ... Dr. Dan Lewis (Ali Ekber Diribaş)

Jenny Slate ... Dr. Dora Skirth (Seval Tufan)

Melora Walters ... Maria (Ebru Saçar)

Sope Aluko ... Dr. Collins (Sema Kahriman)

Emilio Rivera ... Güvenlik Richard (Özgür Atkın)

Jared Bankens ... Isaac / Blue Host (Erden Tunatekin)

Ellen Gerstein ... Bayan Manfredi (Burcu Temel

Stan Lee ... Köpek Gezdiren Adam (Sinan Divrik)

Ron Cephas Jones ... Jack (Ayhan Kahya)

Woody Harrelson ... Cletus Kasady (Murat Aydın)

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VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze gibi isimlerin olduğu Venom: Zehirli Öfke, 2018 yapımıdır

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