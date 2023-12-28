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'Yılın Komedi İnsanı' seçilmişti! Ata Demirer'den yeni yıl mesajı

28.12.2023 16:02 | Son Güncelleme:
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Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Ata Demirer bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirer, yeni yıl yaklaşırken bir not paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

Sık sık verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Ata Demirer son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle gönlümüzde taht kuran ünlü komedyen Ata Demirer, yaşam tarzıyla da sık sık gündem oluyor.

Ata Demirer geçen yıl kilolarından kurtulmak için harekete geçmişti ve 5 ayda 22 kilo vermişti.

Geçtiğimiz günlerde GQ Men Of The Year gecesinde ise 'Yılın Komedi İnsanı' seçilen Ata Demirer ödül konuşmasıyla izleyiciyi epey güldürmüştü.

Ünlü komedyenin yılın bitmesine sayılı günler kalan yeni yıl dileğini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü komedyen paylaşımında şunları dile getirdi:

"Bak sonra ‘Ata abi hayat sana güzel’ falan…demeyin!!
Bir tane sağlam sigorta kalmıştı kafada o da yanmak üzere
Yeni yılda güzel şeyler olması ümidiyle esen kalınız gencolar"


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