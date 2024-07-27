MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin mayolu pozlarına beğeni yağdı! 'Aşk yaradı'

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin mayolu pozlarına beğeni yağdı! 'Aşk yaradı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hem özel hayatı hem de verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şimdilerde sezonunun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin mayolu pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

MYNET-2015 yılında yaptıkları evliliklerini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İHANET İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Ünlü çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelmiş Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

ceyda sevgilisi

Boşanmanın ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ın ardından gönlünü ünlü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmıştı. Şimdilerde yeni aşkıyla el ele görüntü vermekten çekinmeyen Ceyda Düvenci sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatile çıktı.

ceyda 1

1.5 ayda 6 kilo verdiği bilinen Ceyda Düvenci mayolu karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin ay çiçeği emojisi ile paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

ceyda 2

YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşkın bir insanı daha da ışıl ışıl yapması', 'sevilen her kadın güzelleşir' gibi yorumlar yapıldı.

ceyda 4

ceyda 3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Kilo verince tarzı da değişti! 'Gençleşti resmen' Kilo verince tarzı da değişti! 'Gençleşti resmen'
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
En Çok Okunan Haberler
Otomobil satışları için bir karar daha

Otomobil satışları için bir karar daha

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Ödediği hesabı tek tek saydı

'Bodrum'da fiyatlar geri çekilmiş' dedi ama... Ödediği hesabı tek tek saydı

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.