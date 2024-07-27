Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin mayolu pozlarına beğeni yağdı! 'Aşk yaradı'

MYNET-2015 yılında yaptıkları evliliklerini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

İHANET İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Ünlü çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelmiş Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

Boşanmanın ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ın ardından gönlünü ünlü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmıştı. Şimdilerde yeni aşkıyla el ele görüntü vermekten çekinmeyen Ceyda Düvenci sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatile çıktı.

1.5 ayda 6 kilo verdiği bilinen Ceyda Düvenci mayolu karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin ay çiçeği emojisi ile paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşkın bir insanı daha da ışıl ışıl yapması', 'sevilen her kadın güzelleşir' gibi yorumlar yapıldı.