YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Vergi ödemeleri evden de mümkün

Vergi ödemeleri evden de mümkün

ANTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi nedeniyle olası yoğunluğu önlemek için veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlerken mükelleflerin belediyenin resmi web sitesi, mobil uygulama ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla da ödemelerini yapabileceklerini duyurdu.Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi.Veznelerde olası yoğunluğun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyeninin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan Muratpaşa Belediyesi, veznelerin 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar saat 08.30

Vergi ödemeleri evden de mümkün

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi nedeniyle olası yoğunluğu önlemek için veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlerken mükelleflerin belediyenin resmi web sitesi, mobil uygulama ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla da ödemelerini yapabileceklerini duyurdu.
Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi.
Veznelerde olası yoğunluğun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyeninin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan Muratpaşa Belediyesi, veznelerin 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar saat 08.30

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Ertan Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.