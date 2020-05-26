Vergi ödemeleri evden de mümkün

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi nedeniyle olası yoğunluğu önlemek için veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlerken mükelleflerin belediyenin resmi web sitesi, mobil uygulama ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla da ödemelerini yapabileceklerini duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi.

Veznelerde olası yoğunluğun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyeninin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan Muratpaşa Belediyesi, veznelerin 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar saat 08.30

