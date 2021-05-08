Verilen penaltılar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı. 81 puanlı lider siyah-beyazlı takım ile 75 puanlı takipçisi sarı-kırmızılıların mücadelesinde ilk yarıda 3 gol sesi çıktı.Galatasaray 11. dakikada Babel ile 1-0 öne geçerken, 40. dakikada siyah-beyazlılar Ghezzal'ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı. Bu golden 5 dakika sonra ise bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Falcao'nun penaltı golüyle ilk yarı 2-1 sona erdi.

Maçın ilk yarısında tartışmalı 2 penaltı kararı vardı. 40. dakikada Donk, Atiba'yı düşürdü, Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi. 45. dakikada ise bu kez Atiba Falcao'yu ceza sahasında içinde düşürdü. Çakır tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.

SARILAR KIRMIZI OLABİLİR"

Toroğlu,"Galatasaray Beşikaş'a pas yatırmadı. İyi oynadı. Beşiktaş'ın penaltısı penaltı bence, ayağına basma var. Galatasaray'ın penaltısına bakmak lazım, Cüneyt Çakır çok net verdi penaltıyı. Sarılar kırmızı olabilir" dedi.



