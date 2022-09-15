YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi

VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi

15.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Binaların duvarlarının kalınlığını doğru yapsak, yalıtımı doğru yapsak 5-9 milyar dolar tasarruf etme imkanımız olur"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, dernek ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin çok ciddi enerji faturası bulunduğunu ve sanayiden daha çok konutlarda enerji tüketildiğini söyledi.

Konutların yüzde 80'inde enerjinin doğru tüketilmediğini aktaran Alkin, şöyle konuştu:

"Devletimizin bu konuda muazzam çalışmaları var. Farkındalık adına devletimiz ileriye gidiyor. Enerji kimlik belgeleriyle alakalı yasamız çıktı. Yani bina alım satımlarında artık enerji kimlik belgesi lazım olacak. Enerji faturamızın yüzde 42'si binaların tükettiği enerjiden kaynaklanıyor. Binaların duvarlarının kalınlığını doğru yapsak, yalıtımı doğru yapsak 5-9 milyar dolar tasarruf etme imkanımız olur. Tasarruf, enerjiyi az kullanarak pişelim veya donalım demek değil tam tersi daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlayalım demektir. Bir binayı soğutmanın maliyeti, ısıtmanın maliyetinin 2 katıdır. Bütün bu gerçekler ortadayken vatandaşımızda bilinç oluşturmak gerekiyor, bunun için de basın mensupları bizim en önemli yol arkadaşlarımız."

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak da programda birer sunum yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP heyeti, Şanlıurfa'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldıMHP heyeti, Şanlıurfa'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı
Zonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakasıZonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakası
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Emre Alkin

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:25
İkindi
15:56
Akşam
18:41
Yatsı
19:57
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adaletin böylesi! Hem tecavüze uğradı hem tazminat ödedi

Adaletin böylesi! Hem tecavüze uğradı hem tazminat ödedi

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.