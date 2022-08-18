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Vestel Ekspres Zekeriyaköy mağazası açıldı

18.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mağaza, açılışa özel tüm ürün gruplarında yüzde 15’lik indirim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Vestel’in fiziki alışveriş ile dijital deneyimi bir arada sunduğu küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, İstanbul Zekeriyaköy’de yeni şubesini açtı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, mağaza, tüketiciye istediği ürünü anında bulma, ürün ve fiyat karşılaştırma, aynı gün teslimat gibi hayatı kolaylaştıran hizmetler sunuyor.

Vestel Ekspres Zekeriyaköy şubesi açılışa özel indirimlerle yeni nesil alışveriş deneyimi yaşamak isteyenleri bekliyor.

Zekeriyaköy’de açılan mağaza ile Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı ise 104’e ulaştı.

Tüm ürün gruplarının teşhir edildiği küçük metrekareli Vestel Ekspres mağazalarında müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca Vestel Ekspres sayesinde müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.

Vestel Ekspres Zekeriyaköy mağazasında, TV, Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Mobil-IoT ürünleri fiziksel ve online alışveriş kolaylığıyla tüketicilerle buluşuyor. Mağaza, açılışa özel tüm ürün gruplarında yüzde 15’lik indirim sunuyor.

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