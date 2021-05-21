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Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı

21.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel CEO'su Turan Erdoğan: - "Bu ve benzer adımlarımızla hedef pazarlarımıza daha da yaklaşıyor, ülke ekonomimize sunduğumuz katkının kapsamını genişletiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vestel, Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık lisans anlaşması imzaladı.

Vestel'in açıklamasına göre, şirket, ihracata yönelik stratejik yeni bir iş birliğine imza attı.

Vestel, daha önce Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı.

Bu ürünlerin Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayan 50'ye yakın ülkeye ihraç edecek Vestel, hem Avrupa'da hem de Asya pazarlarındaki güçlü konumunu daha da yukarıya taşıyacak.

Açıklamada iş birliğine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, uluslararası markalarla yaptıkları iş birlikleriyle hem başarı çıtalarını istikrarlı bir şekilde yükselttiklerini hem de Türkiye'nin adını dünya pazarlarında duyurduklarını bildirdi.

Vestel'in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri sayesinde rekabetteki avantajlarını artırmaya odaklandıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimizle dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 23 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyoruz. Son olarak, Daewoo ile stratejik bir marka lisans anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla ihracat pazarlarındaki gücümüze güç katacağız. Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki pazar payımızı artıracağız. Bu ve benzer adımlarımızla hedef pazarlarımıza daha da yaklaşıyor, ülke ekonomimize sunduğumuz katkının kapsamını genişletiyoruz."

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