Vestel, ilk entegre raporlarını yayınladı

İSTANBUL (AA) - Vestel, yeni entegre iş stratejisi ve 2021 yılı sonuçlarını açıkladığı ilk entegre raporlarını, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) belirlediği çerçevede, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan standartlarla uyumlu şekilde kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile uyumlu olarak belirlenen yeni entegre iş stratejisi, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlama, risk ve fırsatları daha etkin yönetme amacıyla geliştirildi.

Vestel'in yeni vizyonu hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olmak şeklinde belirlendi.

Teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmek, net sıfır emisyonlu ekonomiye geçiş için yenileyici iş modelleri kurgulamak ve döngüsel ekonomiyi benimsemek, çevresel ve sosyal fayda yaratarak geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmek, şirketin ana strateji alanlarını oluşturuyor.

Vestel ayrıca, 2021'de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkesinin tüm iş dünyası tarafından hayata geçirilmesi için verdiği desteği kesintisiz sürdürecek.

- Önemli iş birlikleri ile büyüme

Vestel, Güney Koreli Daewoo markası altında beyaz eşya, televizyon üretimi ve satışı için 10 yıllık bir marka lisans sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma Vestel'in Avrupa'daki pazar payına katkı sunarken, Rusya ve Türk Cumhuriyetlere yönelik satışlarına da ivme kazandıracak.

Şirket, elektrikli araç şarj üniteleri üretimi için Iberdrola'dan sonra Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile de anlaşma imzaladı. Bu kapsamda Almanya'da birçok noktada kullanılacak elektrikli araç şarj ünitelerini Vestel üretecek.

Play-Fi ses teknolojili TV'ler geliştirmek için yeni nesil ses, görüntüleme ve sensör alanında dünya lideri olan DTS şirketi ile iş birliği anlaşması yapıldı. Şirket, ayrıca, internet tabanlı TV yayıncılığı hizmetinin alınmasını sağlayan over-the-top kutuların üretimini yaparak içerik sağlayıcılar ve telekom operatörleriyle iş birliğini güçlendirdi. Vestel, 5G alt yapısıyla ilgili çalışmalara da başladı.

- Katma değerli ürün ve çözümler

Vestel, AR-GE ve inovasyon ile dijital dönüşüme odaklanıyor. Her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 2'sini AR-GE faaliyetlerine ayıran Vestel, geçen yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödülleri'nde sektörünün "En İyi AR-GE Merkezi" unvanını aldı.

2021'de en çok Avrupa patenti alan Türk şirketi Vestel oldu. Bilime Dayalı Hedef (SBTi) koyma taahhüdü veren şirket, net sıfır emisyonlu bir gelecek için önem taşıyan elektrikli ve otonom araçlara yönelik olarak otomotiv elektroniği ve elektrikli araç şarj cihazları ile bu alandaki çalışmalarını genişletmeye devam ediyor.

Öte yandan, şirketin geliştirdiği mikrofiber filtre sistemine sahip çamaşır makineleri mikroplastiklerin suya karışmasını büyük ölçüde önlüyor, UV-C teknolojili "Gün Işığı-Pro" ürünler ise tüketicilerin artan hijyen ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, aynı zamanda enerji ve su verimliliği sağlıyor.

- Ciro, önceki yıla göre yüzde 51 arttı

Avrupa'nın tek alan üzerine kurulu en büyük üretim komplekslerinden Vestel City'de ürettiği ürünleri dünyanın 158 ülkesine ulaştıran Vestel'in, konsolide cirosu 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 51 artarak 32,5 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK de 5,5 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek değerine çıktı.

14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 24 şirketten oluşan Vestel Şirketler Grubu, inovasyon ve insan odağında güçlü büyümesini sürdürüyor.

