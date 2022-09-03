Vestel’den dünya genelinde IoT standartlarının oluşmasına destek

İSTANBUL (AA) - Vestel, IFA 2022’de Yönetim Kurulunda bulunduğu Home Connectivity Alliance (HCA) oturumuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, IFA 2022’de Yönetim Kurulunda bulunduğu HCA oturumuna katıldı. Dünya genelinde önemli teknoloji markalarının yer aldığı etkinlikte akıllı ev sistemleri üzerine geleceğin teknolojileri konuşuldu.

Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan: "Vestel olarak perspektifimiz 'herkes için akıllı yaşam'. Bu perspektifle geliştirdiğimiz uzun ömürlü cihazlar, TV'ler, HVAC sistemleri ve akıllı ev teknolojilerinin sadece akıllı televizyonlarla değil, aynı zamanda akıllı beyaz eşyalar ile de insanların evine girmesi hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye’de Evin Aklı, dünyada ise VeeZy uygulamalarında sundukları dijital hizmetler ve iş birlikleri ile kullanıcılarına çok daha kapsamlı bir akıllı hayat deneyimi yaşattıklarını kaydetti.

- loT standartlarını oluşturmada önemli adım

Kullanıcılara daha fazla kolaylık ve seçenek sağlanmada birlikte çalışabilirliğin öneminin bilinciyle, HCA Yönetim Kurulu Üyesi olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylelikle son kullanıcıların tek bir mobil uygulama üzerinden her bir HCA üyesinin akıllı ürünlerini kullanabilmesi için ortak bir iletişim altyapısı oluşturuyoruz. Vestel olarak, akıllı şehir ve akıllı ev sistemlerimizle pazardaki dominant oyunculardan biriyiz. IoT teknolojilerimizde sürdürülebilirlik konusu da oldukça önemli.

IoT çözümlerimizle evlerdeki enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olurken, akıllı cihazlarımızla kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi üretmek kadar doğru kullanılmasını sağlamak da kritik önem taşıyor. HCA gibi platformlarla teknoloji şirketlerinin bir arada olması IoT sistemlerinin ve akıllı cihazların kullanımını artıracağına inanıyorum.

Vestel olarak yapay zeka ve IoT konusundaki yetkinliklerimizle hala gelişmeye çok açık olan IoT alanında da standartların oluşması için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu uzun soluklu yolculukta HCA Yönetim Kurulu’nda yer almamız bizim için itici güç olacak."

Verilen bilgiye göre, Tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma misyonuyla 2021'de kurulan Home Connectivity Alliance, IoT alanındaki standartlaşmayı sağlamak adına dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

