Dicle Üniversitesi veteriner fakültesi öğrencileri, Diyarbakır Hipodromu bünyesindeki at hastanesinde uygulama yaptı.

Veteriner fakültesi öğrencileri at hekimliği ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere at hekimliği konusunda uzman öğretim üyeleri nezaretinde pratik yaptı. Uygulamalarda, fiziksel muayene, EKG, nabız, enjeksiyon uygulamaları konularında becerilerini geliştirdi.