Veterinerlik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

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motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki veterinerlik taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Veterinerlik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: