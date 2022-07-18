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Veterinerlik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veterinerlik taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, veterinerlik taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Veterinerlik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Veterinerlik taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama
motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki veterinerlik taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Veterinerlik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Veterinerlik(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 47571 395.19103
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 165 + 5 55676 385.72823
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 62947 377.89658
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 63674 377.15584
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 70255 370.3379
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 73364 367.29232
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 80878 359.96478
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 83068 357.86661
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 92918 349.13309
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Veterinerlik(Kiraz) (5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 95955 346.5805
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 96173 346.40504
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 97238 345.48926
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 100730 342.59889
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 101414 342.01595
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 104861 339.13062
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 111073 334.1438
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 112667 332.8559
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 114368 331.58155
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Veterinerlik(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 7 115780 330.51915
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 116447 329.9974
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 119191 328.021
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 119883 327.51275
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Veterinerlik(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 120539 327.04536
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 121097 326.60589
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Veterinerlik(Ereğli) (5 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 121852 326.06912
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 129516 320.71692
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 134320 317.45607
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 136095 316.3026
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 138791 314.5516
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 146142 310.02625
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 149807 307.79971
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 157005 303.68253
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Veterinerlik(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 38 199258 282.5592
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 10 205768 279.71585
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Veterinerlik(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 60 266144 257.66588
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Veterinerlik(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) SAY 2021 - - -
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Veterinerlik(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) SAY 2021 - - -
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