Veterinerlik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Veterinerlik taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama
motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki veterinerlik taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Veterinerlik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|47571
|395.19103
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|165 + 5
|55676
|385.72823
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|62947
|377.89658
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|63674
|377.15584
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|70255
|370.3379
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|73364
|367.29232
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|80878
|359.96478
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|83068
|357.86661
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|92918
|349.13309
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Veterinerlik(Kiraz) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|95955
|346.5805
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|96173
|346.40504
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|97238
|345.48926
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|100730
|342.59889
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|101414
|342.01595
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|104861
|339.13062
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|111073
|334.1438
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|112667
|332.8559
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|114368
|331.58155
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Veterinerlik(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|115780
|330.51915
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|116447
|329.9974
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|119191
|328.021
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|119883
|327.51275
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Veterinerlik(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|120539
|327.04536
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|121097
|326.60589
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Veterinerlik(Ereğli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|121852
|326.06912
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|129516
|320.71692
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|134320
|317.45607
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|136095
|316.3026
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|138791
|314.5516
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|146142
|310.02625
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|149807
|307.79971
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|157005
|303.68253
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Veterinerlik(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|199258
|282.5592
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|205768
|279.71585
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Veterinerlik(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|266144
|257.66588
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Veterinerlik(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
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