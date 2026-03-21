Veysel Bilen: "Samsunspor’un hedefi kupa finali ve Avrupa"

Bayramlaşma programında konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Önümüzde iki hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz. Diğer yandan Süper Lig’de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa’ya nasıl gidebiliriz mücadelesini vermek istiyoruz" dedi.

Samsunspor’un geleneksel bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, bayramlaşma programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ"

Avrupa macerasının sona erdiğini hatırlatan Bilen, buna rağmen Samsunspor’un Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "Ramazan Bayramı’nın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Savaşların sona ermesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Samsunspor camiası olarak taraftarlarımızla ve siyasetin önde gelen isimleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Samsunspor olarak Avrupa maceramızın sona erdiği bu günde, belki biraz buruk bir bayram geçiriyor olabiliriz. Ancak Türkiye’yi layıkıyla temsil eden ve ülkemize kazandırdığımız puanlarla katkı sağlayan Samsunsporumuzun oyuncularını, teknik ekibini ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızı tebrik ediyoruz. ’Bu daha bir başlangıç’ diyoruz. Başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda inşallah Avrupa arenasında boy gösteren bir Samsunspor izlettirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzde iki hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz. Diğer yandan Süper Lig’de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa’ya nasıl gidebiliriz mücadelesini vermek istiyoruz. Taraftarlarımızdan ricamız, bizi desteklemeye devam etmeleridir" diye konuştu.

Programa Samsun İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, İlkadım Belediye Başkan İhsan Kurnaz, Samsunspor’un eski futbolcuları ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

