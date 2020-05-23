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Vezirköprü’de yetimler sevindirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 23.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Ankara ve Vezirköprü Platformu 135 çocuğu sevindirdi.Platform Başkanı Murat Gülşen yaptığı açıklamada, "Ankara’da yaşayan Vezirköprülü hemşehrilerimizin ve arkadaşlarımızın hayırlarıyla alınan pantolon, gömlek/tişört, çorap ve ayakkabıdan oluşan bayramlık giyim hediyelerini, korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda, mübarek Ramazan ayının da bereketi ile Vezirköprü’nün çeşitli mahallerinde (kız erkek karışık) öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 135 çocuğumuza muhtarlarımızla birlikte ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vezirköprü’de yetimler sevindirildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Ankara ve Vezirköprü Platformu 135 çocuğu sevindirdi.
Platform Başkanı Murat Gülşen yaptığı açıklamada, "Ankara’da yaşayan Vezirköprülü hemşehrilerimizin ve arkadaşlarımızın hayırlarıyla alınan pantolon, gömlek/tişört, çorap ve ayakkabıdan oluşan bayramlık giyim hediyelerini, korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda, mübarek Ramazan ayının da bereketi ile Vezirköprü’nün çeşitli mahallerinde (kız erkek karışık) öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 135 çocuğumuza muhtarlarımızla birlikte ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hayırda bulunan ve tüm emeği geçenlere ayrı, ayrı teşekkür ediyorum Allah onlardan razı olsun" dedi.
Başkan Murat Gülşen açıklamasının devamında, "Ayrıca yine bu yıl 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde tıp, mühendislik, hukuk, eğitim, ilahiyat, ziraat mühendisliği vb. fakültelerde eğitim gören 27 Vezirköprülü öğrencimize eylül-mayıs ayları arasında 9 ay, aylık 120 lira burs sağlayan ve bu vesileyle Vezirköprülü öğrencilerimize bir taraftan maddi katkı sağlarken, bir taraftan da manevi destekle sevindiren ve bu öğrencilerimizin de yarınlarında bu türlü hayırlı faaliyetler içerisinde yer almasını sağlayacak güzellik ve iyiliklerde bulunan hemşehrilerimize ve dostlarımıza ayrı, ayrı teşekkür ediyorum" diyerek yardımlardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Vezirköprü’de yetimler sevindirildi

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