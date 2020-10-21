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VHO Akyaka’da sokak hayvanlarını kısırlaştıracak

KARS HABERLERİ  | 21.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Akyaka Belediyesi arasında “Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonu” amacıyla protokol imzalandı.İmza töreninde konuşan Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, “Kars İl Hayvan Koruma Kurulunun bizim de iştirak ettiğimiz toplantısında alınan karar gereği Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’ü davet ettik.

VHO Akyaka’da sokak hayvanlarını kısırlaştıracak

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Akyaka Belediyesi arasında “Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonu” amacıyla protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşan Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, “Kars İl Hayvan Koruma Kurulunun bizim de iştirak ettiğimiz toplantısında alınan karar gereği Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’ü davet ettik. Söz konusu protokolü az önce imzaladık ve İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınmasını sağlamak için kısırlaştırmaları en kısa sürede başlatmak istiyoruz” dedi.
Toptaş, katılımları ve işbirlikleri için Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’e , İlçe Tarım Müdürü Gökhan Katok’a ve ilçemizde veteriner hekimlik faaliyeti yürüten Veteriner Hekim Volkan Özkaya’ya teşekkür etti.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Kars ve çevre illerin en önemli sorunlarından birisinin sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü ve rehabilitasyonunun olduğunu belirtti.
Ödül, “Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak çözüme katkı sağlayabilmek adına İl Hayvanları Koruma Kuruluna protokol önerimizi sunmuştuk. Pandemi bu süreç ile ilgili gecikmelere neden olsa da artık yeni normal ile birlikte planladığımız ama başlatamadığımız protokolleri en kısa sürede başlatma kararı aldık. Susuz, Sarıkamış, Selim, Digor Belediyelerinden sonra bugün de Akyaka Belediyesi ile protokolümüzü imzaladık ve mümkün olan en kısa sürede süreci başlatmayı umuyoruz” diye konuştu.
İmzalanan protokolle Akyaka’da Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavileri yapılacak.

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