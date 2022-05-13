Vialand Tema Park 30 bin öğrenciyi sınırsız eğlence ile buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Vialand Tema Park ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek ve İstanbul’da eğitimine devam eden 30 bin öğrenciyi kapsayan “Mutlu Anılar Diyarında Eğleniyorum” projesi için imzalar atıldı

Vialand Tema Park açıklamasına göre, Vialand Tema Park sosyal sorumluluk faaliyetlerine “Mutlu Anılar Diyarında Eğleniyorum” projesi ile devam ediyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 30 bin öğrenci Vialand Tema Park, Jungle İstanbul ve yeni açılacak Vialand Macera Parkı’nda sınırsız eğlenceyle buluşacak.

Protokol çerçevesinde, “Mutlu Anılar Diyarında Eğleniyorum” projesiyle, Vialand 30 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak.

- 30 bin öğrenci için eğlence başlıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger’in katılımıyla gerçekleşen imza töreni ile Vialand Tema Park kapılarını 30 bin öğrenciye açacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, gerçekleşen imza töreninde, Yazıcı ve Tonger’in yanı sıra Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nden, Şube Müdürü Abdurrahman Ensari, Proje Koordinatörü Büşra Saygın ve Vialand Tema Park Satış Müdürü Turhan Demircan da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tonger, daha önce de “Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum” sloganıyla, binlerce öğrencinin ağırlandığı projenin bir kez daha hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın eğlenmesi, bize göre eğitimin bir parçası. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrenmesi, Vialand Tema Park’taki farklı konsepte sahip ünitelerimiz ve eğitici alanlarımızda yenilikler keşfetmesi bizim için oldukça önemli. Bu kapsamda ‘Mutlu Anılar Diyarında Eğleniyorum’ projesi ile kapılarımızı öğrencilerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Vialand Tema Park ve Jungle İstanbul olarak eğitime ve öğrencilere katkı sağlamamıza olanak tanıdıkları için Milli Eğitim Bakanlığı’na ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte 30 bin öğrencimize Mutlu Anılar Diyarı Vialand’de, Jungle İstanbul’da ve yeni açılacak Vialand Macera Parkı’nda heyecan ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını açacağız."

