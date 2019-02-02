SPOR

Victor Moses: Batman gibi yaptım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 08:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe karşısında atan Moses, kısa bir değerlendirme yaptı.

Victor Moses: Batman gibi yaptım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Gçztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Moses ''Maçın en başından sonuna harika bir karakter ve çok iyi bir oyun sergiledik. Bu çıkışa devam etmek istiyoruz, maçları kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İlk golünü de değerlendiren Moses ''İlk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla gol atarım. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Herkes bana büyük bir destek gösteriyor'' dedi. Gol sevincini de anlatan yıldız isim ''Sanki yüzümde maske varmış gib, Batman gibi bir hareket yaptım. Batman' işini yaparken siz onu göremezsiniz'' şeklinde konuştu.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Dirar'dan Yanal sözleriDirar'dan Yanal sözleri
Moses ilk golünü attıMoses ilk golünü attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moses Fenerbahçe Göztepe batman Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Kanarya çıkışını sürdürdü

Kanarya çıkışını sürdürdü

Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

Milli yıldızın transferi bitiyor

Milli yıldızın transferi bitiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Victor Moses: Batman gibi yaptım

Moses: Batman gibi yaptım

Nabil Dirar'dan Ersun Yanal sözleri

Dirar'dan Yanal sözleri

Victor Moses Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Moses ilk golünü attı

Semih Özsoy: Slimani gitmek istiyordu

Semih Özsoy'dan Slimani itirafı

Tolga Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

'Beşiktaş armasını hiç öpmedim'

Ersun Yanal: Ligin kalan kısmında şampiyon gibi oynayan bir ekip olacağız

Yanal: Şampiyon gibi oynayan ekip olacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.