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Victor Moses, Rusya'ya gitti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

Chelsea'de kadro dışı bırakılan Victor Moses, Rus Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'ya imza attı.

Victor Moses, Rusya'ya gitti!

Fenerbahçe'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan Victor Moses, transfer penceresinin açık olduğu Rusya'ya gitti.

Spartak Moskova, Chelsea'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.

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