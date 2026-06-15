Milliler için tehlike çanları! Türkiye, son maçı beklemeden elenebilir

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak büyük bir avantaj kaybeden A Milli Takım için kritik senaryo ortaya çıktı. Ay-yıldızlıların Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve ABD'nin Avustralya'dan puan alması halinde Türkiye, grup aşamasındaki son maçını oynamadan turnuvaya veda edebilir.

KRİTİK İKİLİ AVERAJ DETAYI

Turnuvada grup sıralamasında puan eşitliği durumunda ikili averajın öncelikli olması, Türkiye adına işleri daha da zorlaştırıyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle dezavantajlı duruma düşen Milliler, Paraguay'a da kaybetmesi halinde matematiksel olarak son maç öncesinde elenme tehlikesi yaşayacak.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

Bu nedenle A Milli Takım için Paraguay karşılaşması adeta final niteliği taşıyor. Alınacak olası bir mağlubiyet ve diğer maçtan çıkacak sonuç, Türkiye'nin Dünya Kupası serüvenini grup aşamasında sonlandırabilir. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki umutlarını sürdürmek için Paraguay karşısında mutlak puan hedefiyle sahaya çıkacak.