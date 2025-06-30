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Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Son dakika Galatasaray haberleri... 30 haziran itibariyle Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı. Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in resmi olarak sözleşmesi bugün bitiyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılacak Osimhen, Napoli'ye geri dönecek.

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Victor Osimhen ile resmi olarak yollarını bugün ayırıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den bir yıllığına kiralanan Osimhen'in sözleşmesi 30 haziran itibariyle sona eriyor.

NAPOLI'YE GERİ DÖNÜYOR

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Bu akşam 00.00'den sonra sözleşmesi Galatasaray ile bitecek olan Osimhen'in resmi olarak Napoli'ye geri döneceği öğrenildi.

ANTRENMANLARA NAPOLI İLE ÇIKACAK

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Yeni sezon kampı için Napoli'nin kadrosuna katılacağı öğrenilen Osimhen'in transferine daha sonra karar vereceği aktarıldı.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray yönetiminin Napoli'ye geçtiğimiz haftalarda 62,5 milyon Euro bonservis önerdiği biliniyordu. Osimhen'e de 20 milyon Euro'ya yakın maaş teklif eden sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. Suudi Arabistan'dan 50 milyon Euro'luk teklif alan Osimhen'in kararını henüz vermediği ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sükür sonunda yeter artik kararini versin Galatasarayda ona göre eksiklerini tamamlar gidene gülegüle yolun acik olsun demesinide biliriz bazilari gibi tencere tavayla ugurlamayiz hani biline
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