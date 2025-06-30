Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Victor Osimhen ile resmi olarak yollarını bugün ayırıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den bir yıllığına kiralanan Osimhen'in sözleşmesi 30 haziran itibariyle sona eriyor.

NAPOLI'YE GERİ DÖNÜYOR

Bu akşam 00.00'den sonra sözleşmesi Galatasaray ile bitecek olan Osimhen'in resmi olarak Napoli'ye geri döneceği öğrenildi.

ANTRENMANLARA NAPOLI İLE ÇIKACAK

Yeni sezon kampı için Napoli'nin kadrosuna katılacağı öğrenilen Osimhen'in transferine daha sonra karar vereceği aktarıldı.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin Napoli'ye geçtiğimiz haftalarda 62,5 milyon Euro bonservis önerdiği biliniyordu. Osimhen'e de 20 milyon Euro'ya yakın maaş teklif eden sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. Suudi Arabistan'dan 50 milyon Euro'luk teklif alan Osimhen'in kararını henüz vermediği ifade edildi.