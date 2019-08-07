SPOR

Victor Ruiz: Beşiktaş'a transfer olurken zorlanmadım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2019 23:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünün İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, siyah-beyazlılara transfer olma kararını almakta zorlanmadığını söyledi.

Victor Ruiz: Beşiktaş'a transfer olurken zorlanmadım

Siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki stoper, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Villarreal'de çok güzel 5 sezon geçirdiğini belirten Ruiz, "Kendimi geliştirmek için değişime ihtiyacım vardı. Elime geçen bu şansı değerlendirmek istedim. Beşiktaş, Avrupa'da tanınan bir kulüp. Teklifi kabul etmek çok da zor değil. Geçmişte Beşiktaş'ta oynayan İspanyol oyuncular vardı. Şu anda da burada forma giyen futbolcularla konuştum ve fikir alışverişi yaptım. Karar vermek kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park hakkında da görüşlerini aktaran Victor Ruiz, "Görüntüleri izledim. İyi bir ambiyans olduğunu biliyorum. Vodafone Park'ta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçtiVictor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş resmen transferi açıkladıBeşiktaş resmen transferi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Victor Ruiz

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Fenerbahçe, Cagliari karşısında!

Fenerbahçe, Cagliari karşısında!

Şenol Güneş Beşiktaş iddiasına flaş yanıt!

Şenol Güneş Beşiktaş iddiasına flaş yanıt!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Victor Ruiz: Beşiktaş'a transfer olurken zorlanmadım

'Beşiktaş kararını vermem kolay oldu'

Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti

Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı

Beşiktaş resmen transferi açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ta Karius da sakatlandı

Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha

Zinchenko'dan Konoplyanka'ya ''Come to Beşiktaş'' çağrısı

Konoplyanka'ya ''Come to Beşiktaş'' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.