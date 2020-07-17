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Victor Ruiz: Beşiktaş'ta 4 aydan fazladır maaş alamadım

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la olan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, menajerlik şirketi Magic Players üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Victor Ruiz: Beşiktaş'ta 4 aydan fazladır maaş alamadım

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı.Haber Global'in haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Victor Ruiz ve manejeri ile görüştü.İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.

"PANDEMİ ÖNCESİ 4 AYDAN FAZLADIR MAAŞ ALAMADIM"

Victor Ruiz, "Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydan fazla süredir maaş alamadım." dedi.

"TEMSCİLERİM KULÜBE ÇÖZÜM İÇİN YAKLAŞTI AMA SONUÇ ALINAMADI"

Victor Ruiz, "Her gün antrenman yaparak, her maçta en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ta kalmıştım. Temsilcilerim kulübe pek çok kez çözüm amacıyla yaklaştı ama çözüm bulunamadı." açıklamasını yaptı.

"KEŞKE BÖYLE BİTMESEYDİ"

Victor Ruiz, "Ben Beşiktaş taraftarlarına sevgisi ve desteği için minnettarım ve teşekkür ederim. Keşke planladığım gibi bitirebilseydim ama hayat ve iş her zaman planladığ gibi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

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