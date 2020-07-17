Victor Ruiz: Beşiktaş'ta 4 aydan fazladır maaş alamadım

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı.Haber Global'in haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Victor Ruiz ve manejeri ile görüştü.İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Victor Ruiz, "Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydan fazla süredir maaş alamadım." dedi.
Victor Ruiz, "Her gün antrenman yaparak, her maçta en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ta kalmıştım. Temsilcilerim kulübe pek çok kez çözüm amacıyla yaklaştı ama çözüm bulunamadı." açıklamasını yaptı.
Victor Ruiz, "Ben Beşiktaş taraftarlarına sevgisi ve desteği için minnettarım ve teşekkür ederim. Keşke planladığım gibi bitirebilseydim ama hayat ve iş her zaman planladığ gibi gitmiyor." ifadelerini kullandı.
Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...
F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz müjdesi! Fenerbahçe...
Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! ''Bize gel''
Fatih Terim çok konuşulan transferi veto etti!
Transfer teklifine flaş yanıt verdi!
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Trabzonspor yıldız futbolcu için yarışa girdi!
Rus ekipte 9 kişide koronavirüs çıktı!
Cüneyt Çakır'a Avrupa'da dev görev!
Juventus galibiyete hasret!
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum