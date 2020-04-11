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Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.04.2020 23:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol stoper Victor Ruiz, siyah-beyazlılardaki kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaparken, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği tarihi eleştirdi.

Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı

Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz, Türkiye'deki koronavirüs günleri ve son oynadıkları Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Victor Ruiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye'de futbol durduktan sonra, ki biz son maçımız 15 Mart tarihinde oynadık, 15 gün İstanbul'da kaldık. Ancak bu süreç boyunca, özellikle biz Beşiktaş'ta oynayan yabancılar olarak evimize dönmek için talepte bulunmaya başladık çünkü içinde bulunduğumuz durumun ne zaman sonlanacağını bilmiyorduk. Sonunda kulüp bize istediğimiz yere gitme özgürlüğünü verdi ve biz de evimize geldik."

"ÖZEL UÇAKLA AYRILDIM"

Uçuşlar hep durdurulmuştu ve ben de özel bir uçakla yolculuk ettim. Öncelikle uçuş konusunda bir sorun yaşayıp yaşamayacağımı inceledim ve pasaportum varsa, sorun yaşamayacağımı öğrendikten sonra Türkiye'den ayrıldım.

"GEÇ KALDIK"

Tüm ligler durduğunda Türkiye'de oynamaya devam ediyor olmamız, mantıksızdı. Sadece futbol değil; tenis, Formula 1, motor sporları, basketbol durmuştu ve biz normal şekilde oynamaya devam ediyorduk. Türkiye'de her şey gecikmeyle gerçekleşti, 1 hafta, 10 günlük bir gecikme oldu, garip bir durumdu. İtalya'da ne olduğunun farkındaydık biz o sırada. Birkaç gün sonra insanlar bilinçlenmeye başladı ve biz de durduk. Yine de fazla kısıtlama yoktu, restoranlar ve parklar açıktı.

"ÇOK YAZIK OLDU"

Birçok takım arkadaşım, Galatasaray maçının ne kadar güzel bir atmosferde oynanacağını bana söylemişti. Türkiye'nin en dolu statlarından birinde oynanacaktı ve büyük bir futbol partisiydi. Beklentim çok yüksekti ancak seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Çok yazık oldu.

"SEYİRCİNİN OLMAMASI KÖTÜ OLDU"

Galatasaray'a karşı oynuyor olmak, benim daha iyi hissetmemi sağladı. Onlar 3. sıradaydı ve biz de aradaki farkı azaltmak istiyorduk. Bu şartlarda seyircinin olmaması kötü oldu. Belki başka bir statta olsa önemsiz olurdu ancak böyle bir statta, böyle bir senaryoda seyircisiz maç iyi olmadı.

"BEŞİKTAŞ, İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI"

Beşiktaş işleri bizim için kolaylaştırdı. Futbol durdurulduktan sonraki gün bir spor salonu ile temasa geçtiler ve onlar da bize her türlü spor aletini getirdi, biz de günlük egzersizlere devam ettik.

"KOLAY BİR ADIM DEĞİLDİ"

Villarreal'de harika insanların olduğu bir takımda, iyi işler çıkardığım 5 yılın ardından benim için İstanbul'a gitmek kolay bir adım değildi. Ancak kalbimde yeni bir tecrübe edinme hevesi ile Beşiktaş'ın bana sunduğu ekonomik şartları görme isteği vardı. Lige iyi başlamamış ve kupalar yolunda iyi iş çıkarmamış olmamıza rağmen şu anda mutluyum.

"İSTANBUL, FUTBOLLA NEFES ALAN BİR ŞEHİR"

İstanbul, futbolla nefes alan bir şehir. Takım arkadaşlarım bana şehirde dolaşmanın zor olduğunu, seni tanıyan herkesin tutkuyla yanına geldiğini söylüyordu. Birkaç kez dışarı çıktım ve benim tanıyan insanlar da durdurup bir şeyler söyledi ancak çok bilinen bir oyuncu olmayınca, işler çok da zor olmuyor. Daha kötüsünü bekliyordum açıkçası.

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK HEYECANLI"

Türkiye Ligi çok heyecanlı çünkü herkes dengesiz sonuçlar alıyor. Şampiyonluk için çok fazla aday var. Bu sezon bizim gelecek adına kendimizle yüzleşmemiz gereken ve daha istikrarlı olmamızı gösteren bir sezon oldu.

(Sporx)

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