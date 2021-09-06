Victoria Beckham ve David Beckham gündemde! Eşinin poposu paylaştı

Victoria Beckham ve David Beckham çifti ne yapsa olay oluyor. İkili yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Victoria Beckham eşi David Beckham'a misilleme yaptı.

Geçtiğimiz yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşarak 'Çok iyi görünüyor' demişti. İşte aradan tam 1 yıl geçti ve aynısını Victoria Beckham, kocası David Beckham'a yaptı!

Havuzda keyif yaparken poposunu açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına "Mutlu pazarlar, rica ederim!" yazdı.



