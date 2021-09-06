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Victoria Beckham ve David Beckham gündemde! Eşinin poposu paylaştı

06.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria Beckham ve David Beckham gündeme bomba gibi düştü. Victoria Beckham eşini havuzda yakaladı ve fotoğrafladı. David Beckham'ın poposunu paylaşan Victoria Beckham herkesi şoke etti.

Victoria Beckham ve David Beckham gündemde! Eşinin poposu paylaştı

Victoria Beckham ve David Beckham çifti ne yapsa olay oluyor. İkili yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Victoria Beckham eşi David Beckham'a misilleme yaptı.

Geçtiğimiz yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşarak 'Çok iyi görünüyor' demişti. İşte aradan tam 1 yıl geçti ve aynısını Victoria Beckham, kocası David Beckham'a yaptı!

Ekran Alıntısı

Havuzda keyif yaparken poposunu açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına "Mutlu pazarlar, rica ederim!" yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
David Beckham
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