Victoria Beckham ve David Beckham'ın kızı Harper Seven 12 yaşına girdi! Doğum günü pozlarını paylaştı

Dünyanın en zengin ve en varlıklı çiftlerinden Victoria ve David Beckham'ın tek kızı Harper Seven, geçen hafta 12 yaşına girdi. Beckham çifti, biricik kızları için bir erken doğum günü kutlaması organize etti.

Harper için gerçekleşen partinin fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Kombiniyle göz dolduran Harper 'ın doğum günü pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Beckham çiftinin tek kızı Harper Seven, 2011 yılında dünyaya gözlerini açtı. Daha doğmadan önce bütün dünyanın ilgisi küçük kızın üzerinde toplanmıştı.

Böylesine zengin ve ünlü bir aileye mensup olduğu için daha dünyaya gelmeden kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Harper artık genç kız oldu.

