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Futbolcuların ödül törenine damga vurdu!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Lionel Messi'nin en iyi erkek futbolcu seçildiği 2019 FIFA Futbol Ödül Töreni'ne futbolcular kadar, futbol dünyasının diğer önemli isimleri de damga vurdu. Bunlardan biri de FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'ydı. Lopyreva'nın ödül gecesinden çok özel anlarını sizler için bir araya getirdik.

2019 FIFA Futbol Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende, futbol dünyasının birçok ünlü siması da yer aldı. Bu isimlerden biri de FIFA Dünya Kupası elçisi olan Victoria Lopyreva oldu.

Ödül gecesine katılım sağlayan Lopyreva, kırmızı halıda gazetecilerin ilgi odağı olurken, giydiği kıyafet ile büyük beğeni topladı.

Rus futbolcu Fedor Smolov evlenen ve çocuk sahibi olan Lopyreva uzun süre sonra tekrardan gündemdeki yerini aldı.

36 yaşındaki Lopyreva, geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'na gelerek Galatasaray maçını izlemiş ve sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı olmuştu.

Victoria Lopyreva'nın FIFA Futbol Ödül Töreni'ne damga vuran fotoğraflarını sizler için bir araya getirdik.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Lopyreva fifa

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