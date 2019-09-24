Futbolcuların ödül törenine damga vurdu!

2019 FIFA Futbol Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende, futbol dünyasının birçok ünlü siması da yer aldı. Bu isimlerden biri de FIFA Dünya Kupası elçisi olan Victoria Lopyreva oldu.

Ödül gecesine katılım sağlayan Lopyreva, kırmızı halıda gazetecilerin ilgi odağı olurken, giydiği kıyafet ile büyük beğeni topladı.

Rus futbolcu Fedor Smolov evlenen ve çocuk sahibi olan Lopyreva uzun süre sonra tekrardan gündemdeki yerini aldı.

36 yaşındaki Lopyreva, geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'na gelerek Galatasaray maçını izlemiş ve sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı olmuştu.

Victoria Lopyreva'nın FIFA Futbol Ödül Töreni'ne damga vuran fotoğraflarını sizler için bir araya getirdik.

