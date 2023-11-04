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  4. Victoria’s Secret meleği Frida Aasen 'Merhaba Türkiye' diyerek duyurdu! O pozu gündem oldu

Victoria’s Secret meleği Frida Aasen 'Merhaba Türkiye' diyerek duyurdu! O pozu gündem oldu

04.11.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Norveçli Freda Aasen, Antalya'da 15 Aralık'ta 70 mankenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak. Ünlü top model Frida Aasen, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' diyerek mesaj verdi.

Victoria’s Secret meleği Frida Aasen 'Merhaba Türkiye' diyerek duyurdu! O pozu gündem oldu

3-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında düzenlenecek defilenin baş mankeni 28 yaşında ve 1.77 boyundaki Freda Aasen olacak. Norveçli güzel, geçtiğimiz yıl İtalyan iş insanı Tommy Chiabra ile yaptığı evlilikle magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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Victorias Secret’in ünlü yüzü Frida Aasen, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü model kendi fotoğrafı üzerine 'Merhaba Türkiye' yazarak mesajına Türkçe başladı ve İngilizce devam ederek, “Aralık’ta Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi.

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Mesajının sonuna 'aşk' yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye’ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.

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