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Hollywood yıldızından acı haber! Shelley Fabares hayatını kaybetti

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Shelley Fabares, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. “The Donna Reed Show” ve “Coach” dizileriyle hafızalara kazınan Fabares, Elvis Presley ile birlikte rol aldığı filmler ve dünya çapında ses getiren “Johnny Angel” şarkısıyla da tanınıyordu.

Hollywood yıldızından acı haber! Shelley Fabares hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Shelley Fabares, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin Associated Press’e yaptığı açıklamaya göre Fabares, 22 Ağustos Cumartesi günü Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

1944 yılında Kaliforniya’nın Santa Monica kentinde dünyaya gelen Fabares, henüz 10 yaşındayken televizyon dünyasına adım attı. Genç yaşta yakaladığı şöhretin ardından 1958’de “The Donna Reed Show” dizisinde Mary Stone karakterini canlandırmaya başladı ve ABD televizyonlarının dönemin en tanınan genç yıldızlarından biri haline geldi.

Hollywood yıldızından acı haber! Shelley Fabares hayatını kaybetti 1

Fabares’in kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri ise Elvis Presley ile aynı kamera karşısına geçtiği yıllar oldu.

Ünlü oyuncu, Presley ile “Girl Happy” (1965), “Spinout” (1966) ve “Clambake” (1967) olmak üzere üç filmde başrolü paylaştı.

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Hollywood
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