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Victoria ve David Beckham çiftinden Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış

09.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria ve David Beckham çifti, Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon sterlin bağışta bulundu. UNICEF'e bağış yapan çifti, daha fazla bağış yapılması için çağrıda bulundu.

Victoria ve David Beckham çiftinden Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış

Eski futbolcu David Beckham ve eski Spice Girls şarkıcısı Victoria Beckham çifti, toplam 450 milyon dolarlık servete sahip. İngiliz çift, Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon sterlin bağışta bulundu. Beckham'lar Rusya saldırısında zarar gören Ukrayna için UNICEF'e bağış yaptı.

İngiliz Milli Takımı'nın 46 yaşındaki eski kaptanı David Beckham, 71,2 milyonluk Instagram hesabında “Anneler çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Aileler parçalandı. Bir gecede mülteci olmak için yataklarından alınan çocuklar... Ukrayna’daki çatışma ikinci haftasına girerken, ailelerin ihtiyaçları artıyor ve 7,5 milyon çocuk artık risk altında. Lütfen UNICEF’i sahadaki hayati çalışmasında desteklemek için bana katılın ve elinizden geleni yapın” yazdı.

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47 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham da Instagram hesabından David Becham’ın mesajını paylaştı ve şunları söyledi:

“Ukrayna’daki durum gerçekten yürek parçalayıcı. Mümkünse lütfen bağış yapmayı düşünün. David ve ben, ailemiz adına bir bağışla çağrıyı başlattık, para, tıbbi malzeme ve aileler için güvenli alanlar da dahil olmak üzere çocukların refahını desteklemek için acil yardım sağlamaya gidecek.”
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Beckham, bağış miktarını açıklamasa da çifte yakın kaynaklar 1 milyon sterlin bağışladıklarını söyledi.

David ve Victoria Beckham, 2005 yılında UNICEF elçiliğini üstlenmişti.

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David Beckham
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