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Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaş Kulübü’ne 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdi.

Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre,Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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