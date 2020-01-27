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Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Rus ekibi Rubin Kazan'dan İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti.

Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Vidar Örn Kjartansson ile opsiyonlu olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.

(İHA)

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