Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Vidar Örn Kjartansson ile opsiyonlu olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.
(İHA)
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