Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Vidar Örn Kjartansson ile opsiyonlu olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.

(İHA)

