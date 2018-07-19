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Videoton-Dudelange maçına damga vuran faul!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşındaki Videoton-Dudelange maçına Dudelange’in oyuncusu Bryan Melisse’in yaptığı faul damga vurdu. Hakem, Bryan Melisse’yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Videoton-Dudelange maçına damga vuran faul!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda önceki gece 10 maç yapıldı. Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

1-1'in rövanşında Macaristan'da Dudelange'ı ağırlayan Videoton, 2-1'lik galibiyetle bir üst tura yükselirken maça Dudelange’ın oyuncusu Bryan Melisse'nin korkunç faulü damga vurdu.

Videoton-Dudelange

Maçın 90. dakikasında gerçekleşen atakta atılan uzun topu rakip sahaya doğru göndermek isteyen Melisse, topa vurduktan sonra rakibine çift ayakla bir faul yaptı. Hakem, Bryan Melisse’yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Melisse'nin yaptığı faul sosyal medyaya damga vurdu ve büyük tepki çekti. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Videoton-Dudelange Bryan Melisse

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu gibilerin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması lazım, kırmızı kart yetmez, ya ölseydi sadece kırmızı kartmı olacaktı cezası ...!
Budapeşte Meydanı'nda asılmalıydı. Nasıl sağ çıkmış o stattan. Futbol katili en az 57 maç Luxemburg Ligi'nden men edilmeli.
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