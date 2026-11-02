Viking - Sabah Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Viking Çarşamba 23:00 Sabah

Viking ile Sabah, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Lyse Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Viking ve Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın da form durumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Viking tüm kulvarlar Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien M

Viking 3-1 Tromso Norveç Eliteserien G

Aston Villa 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi M

Viking 3-2 Fredrikstad Norveç Eliteserien G

Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B Sabah tüm kulvarlar Turan 3-2 Sabah Azerbaycan Premier Ligi M

Sabah 0-0 Karabağ Azerbaycan Premier Ligi B

Sabah 1-2 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi M

Kabala 0-4 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G

Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Ev sahibi Viking, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Zayıf savunmaları, bu süreçte 12 gol yemelerine neden oldu.

Eksik Oyuncular Viking 5 eksik Anders Baertelsen Sondre Bjorshol Veton Berisha Martin Ove Roseth Kelvin Frimpong Sabah 1 eksik Khayal Aliyev

Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.