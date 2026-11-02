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Viking - Sabah Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viking ile Sabah, 4 Kasım 2026'da Lyse Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Her iki takım da son dönemde farklı form grafiklerine sahip. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Viking - Sabah Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Viking
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Sabah
Stadyum: Lyse Arena Yayın: tabii Spor

Viking ile Sabah, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Lyse Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Viking ve Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın da form durumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Viking

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien M
  • 25.10.2026 Viking 3-1 Tromso Norveç Eliteserien G
  • 21.10.2026 Aston Villa 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Viking 3-2 Fredrikstad Norveç Eliteserien G
  • 13.10.2026 Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B
Sabah

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Turan 3-2 Sabah Azerbaycan Premier Ligi M
  • 25.10.2026 Sabah 0-0 Karabağ Azerbaycan Premier Ligi B
  • 20.10.2026 Sabah 1-2 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Kabala 0-4 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G
  • 13.10.2026 Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Ev sahibi Viking, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Zayıf savunmaları, bu süreçte 12 gol yemelerine neden oldu.

Eksik Oyuncular

Viking

5 eksik
Anders Baertelsen Sakat Ayağından Sakat
Sondre Bjorshol Sakat Diz Sakatlığı
Veton Berisha Sakat Uyluk Sakatlığı
Martin Ove Roseth Sakat Diz Sakatlığı
Kelvin Frimpong Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sabah

1 eksik
Khayal Aliyev Sakat Adale Problemi

Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Viking - Sabah maçı ne zaman?

Viking - Sabah maçı 4 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Viking - Sabah maçı saat kaçta?

Viking - Sabah maçı saat 23:00'te başlayacak.

Viking - Sabah maçı hangi kanalda?

Viking - Sabah maçı tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Viking - Sabah maçında hangi oyuncular eksik?

Viking'de Anders Baertelsen, Sondre Bjorshol, Veton Berisha, Martin Ove Roseth ve Kelvin Frimpong eksik. Sabah'ta ise Khayal Aliyev yer almayacak.

Viking ve Sabah'ın ligde kaç puanı var?

Veri bulunmamaktadır.

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