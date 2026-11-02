Viking - Sabah Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viking ile Sabah, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Lyse Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Viking ve Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın da form durumları dikkat çekiyor.
Ev sahibi Viking, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Zayıf savunmaları, bu süreçte 12 gol yemelerine neden oldu.
Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
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