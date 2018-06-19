Viktorija Lopyreva, Golovin'in transferini açıkladı

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Aleksandr Golovin'in yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı hala merak konusu...

Ülkesi adına milli takımda da ter döken 22 yaşındaki yıldız, 2018 Dünya Kupası açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı kazanılan 5-0'lık zaferin mimarlarındandı. Golovin, Suudi Arabistan maçında 1 gol kaydederken 2 de asist yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın ardından kamera karşısına geçen güzel Viktorija Lopyreva, Corriere dello Sport mikrofonlarına Golovin ile ilgili açıklama yaptı. Viktorija Lopyreva, kendisine yöneltilen transfer sorusuna 'Golovin, Juventus'a gidecek' diyerek ülke gündemine bomba gibi düştü. Bu açıklama Rusya'nın yanı sıra başta İtalya olmak üzere birçok ülkede büyük ses getirdi.



