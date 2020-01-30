SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Villarreal, Dortmund'dan Paco Alcacer'i transfer etti

Villarreal, Dortmund'dan Paco Alcacer'i transfer etti

İSPANYA HABERLERİ  | 30.01.2020 21:49 | Son Güncelleme

Villarreal Kulübü, Borussia Dortmund'da forma giyen İspanyol forvet Paco Alcacer'i transfer ettiğini duyurdu. İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

Villarreal, Dortmund'dan Paco Alcacer'i transfer etti

Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.

BARCELONA, FORVET ALMAYACAK

Diğer yandan Barcelona Kulübü Kurumsal İlişkiler Müdürü Guillermo Amor, Barça TV'ye yaptığı açıklamada, Luis Suarez'in sakatlığına rağmen yarın gece sona erecek ara transfer döneminde forvet oyuncusu almayacaklarını söyledi.

CARLOS PEREZ, ROMA'YA KİRALANDI

Bu arada Barcelona, kadrosundaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Carlos Perez'i 30 Haziran'a kadar İtalya'nın Roma takımına kiraladı. Roma'nın sezon sonunda, 11 milyon Euro artı başarıya bağlı 3,5 milyon Euro karşılığında Perez'i satın alma opsiyonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Süper Lig ekibinin transfer yasağı kalktıSüper Lig ekibinin transfer yasağı kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Borussia Dortmund futbolda transfer İspanya'dan futbol villarreal Paco Alcacer

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Simon Falette'de flaş gelişme

Simon Falette'de flaş gelişme

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Dün köyümde ineklerleydim, bugün Barcelona'dayım!'

'Dün köyümde ineklerleydim, bugün Barcelona'dayım!'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Milli futbolcu dünya evine girdi!

Milli futbolcu dünya evine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Villarreal, Dortmund'dan Paco Alcacer'i transfer etti

Paco Alcacer, İspanya'ya döndü

ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

Real Madrid 4 golle çeyrek finalde

Barcelona'dan Willian sürprizi

Barcelona'dan transfer sürprizi

Fransız yıldız Ben Arfa, Valladolid'de

Ben Arfa transferi resmen açıklandı

İşte Ben Arfa'nın yeni takımı!

Ben Arfa, o takıma gidiyor

MAÇ SONUCU | Valladolid-Real Madrid: 0-1 (La Liga)

Yeni lider Real Madrid

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.