SPOR

İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

İtalyan medyası, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Garry Rodrigues ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Habere göre; İspanyol ekibi Villarreal, Garry Rodrigues'i ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!

Çizme'de yayım yapan Sport Mediaset adlı internet portalı, Rodrigues'e İspanya'dan ciddi bir talibin olduğunu yazdı.

Haberde, Villarreal kulübünün oyuncuyu en önemli transfer hedefi olarak belirlediği ifade edildi. İspanyol ekibinin Rodrigues'i ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray, Garry Rodrigues'i Ocak 2017'de 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle PAOK'tan kadrosuna katmıştı. Hücum hattının değişilmez isimlerinden biri olan yıldız sol kanat oyuncusu bu sezona da çok iyi başlamıştı.

Oynadığı 7 maçta 3 gol birden atan 27 yaşındaki futbolcunun adı şimdiye dek pek çok transfer iddiası çıkmıştı. Cim Bom'un yıldızının adı yaz transfer dönemi için Premier Lig ekipleri için geçiyordu. (Fanatik)

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!
G.Saray'ın borcu açıklandıG.Saray'ın borcu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
villarreal Garry Rodrigues

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!

İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

G.Saray'ın borcu açıklandı

G.Saray'ın borcu açıklandı

Mustafa Cengiz'e büyük şok!

Mustafa Cengiz'e büyük şok!

Olağanüstü toplantıda Mustafa Cengiz'in konuşmasına üyelerden tepki

Olağanüstü toplantıda Mustafa Cengiz'in konuşmasına üyelerden tepki

Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat olacak

Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.