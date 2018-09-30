İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!

Çizme'de yayım yapan Sport Mediaset adlı internet portalı, Rodrigues'e İspanya'dan ciddi bir talibin olduğunu yazdı.

Haberde, Villarreal kulübünün oyuncuyu en önemli transfer hedefi olarak belirlediği ifade edildi. İspanyol ekibinin Rodrigues'i ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray, Garry Rodrigues'i Ocak 2017'de 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle PAOK'tan kadrosuna katmıştı. Hücum hattının değişilmez isimlerinden biri olan yıldız sol kanat oyuncusu bu sezona da çok iyi başlamıştı.

Oynadığı 7 maçta 3 gol birden atan 27 yaşındaki futbolcunun adı şimdiye dek pek çok transfer iddiası çıkmıştı. Cim Bom'un yıldızının adı yaz transfer dönemi için Premier Lig ekipleri için geçiyordu. (Fanatik)

