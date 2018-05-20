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Villarreal Javi Calleja'nın sözleşmesini uzattı

İSPANYA HABERLERİ  | 20.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal'de teknik direktör Javi Calleja'nın sözleşmesi bir yıllığına uzatıldı.

Villarreal Javi Calleja'nın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Calleja'nın gelecek sezon da takımın başında kalacağı bildirildi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski oyuncusu olan ve 6 yıl altyapıda görev yapan Calleja'yı bu sezon 7. haftada Fran Escriba'nın yerine göreve getirmişti.

Calleja yönetimindeki Villarreal, bu sezon La Liga'yı 61 puanla 5. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
villarreal Javi Calleja

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