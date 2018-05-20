Villarreal Javi Calleja'nın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Calleja'nın gelecek sezon da takımın başında kalacağı bildirildi.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski oyuncusu olan ve 6 yıl altyapıda görev yapan Calleja'yı bu sezon 7. haftada Fran Escriba'nın yerine göreve getirmişti.
Calleja yönetimindeki Villarreal, bu sezon La Liga'yı 61 puanla 5. sırada tamamladı.
Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!
Beşiktaş'ta Demba Ba çıkmazı
Luis Neto Fenerbahçe'ye veda ediyor
Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi
Fenerbahçe'de şok istifa
Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!
Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!
"Koray Günter, Genoa ile anlaştı"
Doğan Babacan hayatını kaybetti
13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!
Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!
Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum