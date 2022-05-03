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Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

03.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Villarreal Liverpool maçının bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında bu akşam Liverpool finale kalmak için deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Maça saatler kala birçok futbolsever mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izleneceğini araştırıyor. Peki, Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında bu akşam Villarreal kendi sahasında İngiliz dev Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'de oynanan ilk maç Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu akşam İspanya'da oynanacak olan maçta iki takımda finale çıkmak için mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde Villarreal Liverpool maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

VILLARREAL LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Villarreal Liverpool maçı bu akşam İspanya'da oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Mücadele TV 8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FİNAL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

İngiltere'de bulunan Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, El Madrigal'deki rövanşta Villarreal'le kozlarını Şampiyonlar Ligi finaline kalabilmek için paylaşacak.

VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Rullİ
Foyth
Albiol
Torres
Estupinan
Capoue
Coquelin
Parejo
Lo Celso
Chukwueze
Dia

LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Alisson
Alexander-Arnold
Konate,
Van Dijk
Robertson
Henderson
Fabinho
Thiago
Salah
Mane
Diaz

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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