Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında bu akşam Villarreal kendi sahasında İngiliz dev Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'de oynanan ilk maç Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu akşam İspanya'da oynanacak olan maçta iki takımda finale çıkmak için mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde Villarreal Liverpool maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?
Villarreal Liverpool maçı bu akşam İspanya'da oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Mücadele TV 8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
İngiltere'de bulunan Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, El Madrigal'deki rövanşta Villarreal'le kozlarını Şampiyonlar Ligi finaline kalabilmek için paylaşacak.
Rullİ
Foyth
Albiol
Torres
Estupinan
Capoue
Coquelin
Parejo
Lo Celso
Chukwueze
Dia
Alisson
Alexander-Arnold
Konate,
Van Dijk
Robertson
Henderson
Fabinho
Thiago
Salah
Mane
Diaz
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