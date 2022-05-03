Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında bu akşam Villarreal kendi sahasında İngiliz dev Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'de oynanan ilk maç Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu akşam İspanya'da oynanacak olan maçta iki takımda finale çıkmak için mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde Villarreal Liverpool maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Villarreal Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

VILLARREAL LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Villarreal Liverpool maçı bu akşam İspanya'da oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Mücadele TV 8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FİNAL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

İngiltere'de bulunan Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, El Madrigal'deki rövanşta Villarreal'le kozlarını Şampiyonlar Ligi finaline kalabilmek için paylaşacak.

VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Rullİ

Foyth

Albiol

Torres

Estupinan

Capoue

Coquelin

Parejo

Lo Celso

Chukwueze

Dia

LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Alisson

Alexander-Arnold

Konate,

Van Dijk

Robertson

Henderson

Fabinho

Thiago

Salah

Mane

Diaz

